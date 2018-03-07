У Генштабі розповіли, скільки жінок мають статус УБД

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Середа, 7 березня 2018, 14:51

На цей час статус учасника бойових дій в Україні мають близько 7 тисяч жінок, 116 нагороджені державними нагородами, 4 з них – посмертно.

Про це повідомила на брифінгу в середу в Києві представник Управління правового забезпечення Генерального штабу Збройних сил України Інна Заворотько, передає "Інтерфакс-Україна".

"Близько 7 тисяч жінок-військовослужбовців входили до складу сил і засобів АТО на Донбасі і отримали статус учасника бойових дій. Це 3% від усього особового складу", - сказала Заворотько.

"За час проведення АТО 116 жінок були нагороджені державними нагородами, 4 з них – посмертно. Понад 2 тисячі жінок нагороджені відзнаками Міноборони і Генштабу", – сказала вона.

Представник Генштабу ЗСУ також зазначила, що за попередній 2017 рік, на військову службу за контрактом у ЗСУ заступили понад 3 тисячі українок.

За її словами, в ЗСУ наразі проходять військову службу понад 24 тисячі жінок, з них на офіцерських посадах більше 3 тисяч. У ВСУ працює 31 тисяча жінок – співробітниць ЗСУ та держслужбовців.

"Таким чином, загальна кількість жінок, які працюють і проходять службу в українській армії, становить близько 56 тисяч осіб, це 22,4% від усього особового складу. Для порівняння у Франції, то це 22%, Канада - 15%, Іспанія - 14%, Велика Британія - близько 10%, Німеччина - 10%", – розповіла Заворотько.

Представник Генштабу поінформувала, що кількість представників ЗСУ жіночої статі в миротворчих місіях ООН становить 6,25% від загальної кількості українських військовослужбовців. На цей час проходять службу за кордоном дві жінки-військовослужбовці: в складі місії ООН в ДР Конго і в Косово.

За словами Заворотько, на сьогодні найвище звання, яке має жінка-військовослужбовець - полковник, це звання мають близько 70 жінок в ЗСУ.

Раніше Міністерство оборони України заявило, що виконує міжнародне зобов'язання за програмою партнерства Україна - НАТО щодо гендерного питання і забезпечує рівність прав і можливостей жінок і чоловіків.

Як повідомляла Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО, статус учасника бойових дій станом на 28 лютого 2018 року отримали 328 089 осіб.

Теми: армія Генштаб
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