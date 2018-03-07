Собчак перевірять на порушення закону, якщо вона приїде на кордон

Держприкордонслужба перевірить можливе порушення українського законодавства кандидатом в президенти РФ від партії "Громадянська ініціатива" Ксенією Собчак, якщо вона з'явиться на українському кордоні.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Олег Слободян, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У разі появи даної громадянки на українському кордоні буде проводитися весь комплекс заходів з перевірки можливого порушення нею українського законодавства. Усі дії будуть у правовому полі", - сказав він.

Слободян зазначив, що відомству відомо про заяви Собчак.

"Однак можна їх оцінити як політичні, зроблені в рамках передвиборної кампанії. А офіційний Київ не визнає вибори президента РФ на території анексованого Криму", - підкреслив Слободян.

Як відомо, Ксенія Собчак заявила, що направила до Посольства України лист з проханням поїхати в анексований Крим.

У посольстві України заявили, що ніяких звернень від Собчак не отримували.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав візит кандидата в президенти Росії Ксенії Собчак в анексований Крим "політичною шизофренією".

Він додав, що для того, щоб поспілкуватися з кримськими татарами, треба приїхати до Києва та зустрітися з Меджлісом.

Перший заступник міністра інформполітики Еміне Джапарова не виключає, що Собчак зможе отримати дозвіл на в'їзд до Криму через материкову територію України.

Разом з тим вона додала, що, якщо Собчак мала необережність заїжджати в Крим не через територію материкової України, і це зафіксовано СБУ, то відповідно "вона може отримати заборону на в'їзд на територію України до 5 років".

Як відомо, 18 березня – у четверту річницю офіційної анексії Криму – в Росії призначені чергові вибори президента.

Телеведуча Ксенія Собчак позиціонує себе на них як альтернативу Володимиру Путіну, хоча її президентський рейтинг незначний. Собчак визнає незаконним кримський "референдум" 2014 року, але повернути Крим Україні не обіцяє.