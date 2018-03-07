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Бойовики обстріляли Красногорівку попри перемир'я

Середа, 7 березня 2018, 17:33

Бойовики не дотримувалися оголошеного перемир’я, від початку доби зафіксовано 1 обстріл позицій ЗСУ. Один військовослужбовець поранений.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 7 березня 2018 року.

"На Донецькому напрямку противник зі стрілецької зброї вів вогонь біля Красногорівки", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

У штабі АТО зазначають, що військовослужбовці знаходяться на своїх постах, виконують завдання на першій лінії оборони, укріплюють позиції та спостерігають за противником.

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаРосіяОРДЛО
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