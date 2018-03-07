Порошенко переконаний, що "Газпром" виплатить нараховані судом $2,56 млрд

Президент України Петро Порошенко впевнений, що "Газпром" повністю виплатить НАК "Нафтогаз України" 2,56 мільярдів доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу.

Про це він розповів в інтерв’ю українським телеканалам.

"Перш за все, я не маю жодного сумніву, що Україна отримає все до копійки. Я заявляю, що це питання абсолютно не про гроші. Це питання має геополітичне значення... Позиція Російської Федерації про те, що вона не платитиме - це слабка позиція. Як у нас кажуть: після бійки кулаками не махають", - сказав Порошенко.

Як відомо, 28 лютого, стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Пізніше стало відомо, що "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу, у справі про транзит апеляція буде подана до кінця березня 2018 року.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.