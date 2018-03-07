У Києві СБУ викрила на хабарі директора держпідприємства

Співробітники Служби безпеки викрили на хабарі директора одного з державних підприємств Київської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Правоохоронці встановили, що держпідприємство уклало договір з приватною структурою на виконання підрядних робіт щодо будівництва дитячого садка в одному із селищ Київської області. Оперативники спецслужби задокументували, що за підписання необхідних документів та перерахування коштів директор держпідприємства вимагав від забудовника "відкат" у розмірі трьохсот тридцяти тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали посадовця на станції метро "Театральна" у столиці під час отримання всієї суми хабара.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину, тривають невідкладні слідчі дії.