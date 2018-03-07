Головні новини дня – за 60 секунд

Заочне розслідування щодо Курченка, обшуки НАБУ у помічника Ляшка, українці в списку Forbes, небезпечні російські артисти - новини, які обговорювали 7 березня.

Про Курченка. Печерського райсуд Києва у середу надав Генпрокуратурі дозвіл на заочне розслідування щодо олігарха-втікача Сергія Курченка.

Про помічника Ляшка. Детективи Національного антикорупційного бюро з ранку проводять обшуки вдома у помічника Олега Ляшка Олега Богачова. Нібито Богачов – від імені мера Вишневого пропонував Супрун квартиру в новобудові у Вишневому, якщо вона посприяє в отриманні медичного обладнання для міської лікарні Вишневого.

Ляшко заявив, що обшуки у його помічника - це політичне замовлення і спроба дискредитації.

Про "Газпром". Кабінет міністрів активізує свої дії щодо стягнення штрафу з російського газового монополіста "Газпрому".

Про ДТЕК. НАБУ у лютому 2018 року порушило кримінальне провадження стосовно зловживань службовим становищем посадових осіб НКРЕКП при прийнятті регуляторних рішень на користь енергетичних підприємств холдингу "ДТЕК".

Про вибухи у Києві. Цієї ночі у Києві на Броварському проспекті біля станції метро "Лісова" сталися вибухи, від яких спалахнув автомобіль.

Очевидці стверджують, що автівка загорілась після вибуху двох гранат, одна людина отримала поранення, з місця події втекли двоє озброєних осіб.

Служба безпеки України каже, що інцидент з вибухом і постраждалим в Києві стався під час спецоперації з затримання поліцейського-торгівця зброєю.

Про Forbes. Семеро українців потрапили до рейтингу найбагатших людей світу, який щорічно складає американський журнал Forbes. Так, найбагатшим українцем вже декілька років поспіль залишається власник компанії СКМ Рінат Ахметов. Він посів 334 сходинку рейтингу, його статки оцінюються в 5,5 мільярда доларів.

Про третю групу єдиного податку. У парламенті був зареєстрований законопроект № 8089, яким передбачено повне скасування третьої групи для платників податків за спрощеною системою. За словами авторів проекту, 2 групу часто використовують великі мережі магазинів, щоб уникати сплати податків.

А 3 група, за словами авторів проекту, часто використовується, щоб оптимізувати виплату зарплат: мова йде про випадки, коли фактично наймані співробітники укладають з роботодавцем договір як ФОП, що дозволяє економити на податках із зарплати.

Про "Богдани". Протягом 2016-2017 років офіційний дистриб’ютор китайської продукції Great Wall "Богдан-Індустрія" підписала тендерні контракти на 26,1 мільйон гривень для постачання техніки в зону АТО.

Про угорців Закарпаття. Товариство угорців Закарпаття, на офіс якого було скоєно два напади, вслід за Будапештом закликає розгорнути в області постійну місію ОБСЄ.

Про "агентів СБУ". Ватажок бойовиків окупованих районів Донецької області Олександр Захарченко заявив, що 15 чоловік із тих, кого українська влада передала у грудні 2017 року в рамках обміну заручниками, виявилися "агентами СБУ".

Про російських артистів. Міністерство культури внесло до переліку небезпечних для України сімох російських артистів. До списку додали співаків Ларису Доліну, Олександра Буйнова, Олександра Маршала (Мінькова), Вікторію Циганову та репера Guf (Олексія Долматова).