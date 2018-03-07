ОБСЄ за добу зафіксувала близько 80 вибухів на Донбасі

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 5 березня по 19:30 6 березня зафіксувала 79 вибухів.

Про це йдеться у звіті організації від 7 березня.

"У Донецькій області Місія констатувала майже таку саму кількість порушень режиму припинення вогню, що і за попередню добу, водночас зафіксувавши більшу кількість вибухів - 42 проти приблизно 25 відповідно", - повідомили спостерігачі.

"У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, водночас зафіксувавши меншу кількість вибухів (37), якщо порівнювати з попередньою добою (57 вибухів)", - наголосили в ОБСЄ.

"У підконтрольних урядові районах спостерігачі зафіксували 1 броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ-2) приблизно за 2,5 км на північ від н.п. Муратове, а також гелікоптер (Мі-8), який пролітав із півночі на південь над контрольним пунктом в’їзду-виїзду в н.п. Мар’їнка", - йдеться у звіті.

"У непідконтрольних урядові районах члени патруля Місії бачили 1 бронетранспортер (MT-ЛБ) приблизно за 1,5 км на південний захід від н.п. Молодіжне і ще 1 MT-ЛБ, який рухався на північний захід автошляхом T0504 неподалік від н.п. Ірміно", - підкреслили у Місії.