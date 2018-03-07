Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЄ за добу зафіксувала близько 80 вибухів на Донбасі

Середа, 7 березня 2018, 23:15

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 5 березня по 19:30 6 березня зафіксувала 79 вибухів.

Про це йдеться у звіті організації від 7 березня.

"У Донецькій області Місія констатувала майже таку саму кількість порушень режиму припинення вогню, що і за попередню добу, водночас зафіксувавши більшу кількість вибухів - 42 проти приблизно 25 відповідно", - повідомили спостерігачі.

"У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, водночас зафіксувавши меншу кількість вибухів (37), якщо порівнювати з попередньою добою (57 вибухів)", -  наголосили в ОБСЄ.

"У підконтрольних урядові районах спостерігачі зафіксували 1 броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ-2) приблизно за 2,5 км на північ від н.п. Муратове, а також гелікоптер (Мі-8), який пролітав із півночі на південь над контрольним пунктом в’їзду-виїзду в н.п. Мар’їнка", - йдеться у звіті.

"У непідконтрольних урядові районах члени патруля Місії бачили 1 бронетранспортер (MT-ЛБ) приблизно за 1,5 км на південний захід від н.п. Молодіжне і ще 1 MT-ЛБ, який рухався на північний захід автошляхом T0504 неподалік від н.п. Ірміно", - підкреслили у Місії.

Теми: ДонбасОБСЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
Усі новини...
Реклама: