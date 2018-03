Держдеп: "Газпрому" не вдалося виставити Україну як ненадійного партнера

Спроба "Газпрому" виставити Україну і НАК "Нафтогаз" як ненадійних партнерів провалилася.

Про це у Twitter написала речниця Державного департаменту США Хізер Нойєрт.

"Українці надихнули світ, об’єднавшись для зменшення споживання газу на 14% минулого тижня, щоб забезпечити надійне постачання газу європейським споживачам. "Газпрому" не вдалося виставити Україну і "Нафтогаз" як ненадійних транзитних партнерів", - підкреслила Нойєрт.

#Ukraine citizens have inspired the world by pulling together to reduce gas consumption by 14% last week to ensure reliable gas delivery to European customers. @GazpromEN has failed in its attempt to portray #Ukraine & @NaftogazUkraine as unreliable transit partners. #UATransit