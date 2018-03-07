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Держдеп: "Газпрому" не вдалося виставити Україну як ненадійного партнера

Середа, 7 березня 2018, 23:50
Держдеп: Газпрому не вдалося виставити Україну як ненадійного партнера

Спроба "Газпрому" виставити Україну і НАК "Нафтогаз" як ненадійних партнерів провалилася.

Про це у Twitter написала речниця Державного департаменту США Хізер Нойєрт.

"Українці надихнули світ, об’єднавшись для зменшення споживання газу на 14% минулого тижня, щоб забезпечити надійне постачання газу європейським споживачам. "Газпрому" не вдалося виставити Україну і "Нафтогаз" як ненадійних транзитних партнерів", - підкреслила Нойєрт.

Як відомо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту. 

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Пізніше стало відомо, що "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу, у справі про транзит апеляція буде подана до кінця березня 2018 року.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.

Теми: НафтогазГазпромСША
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