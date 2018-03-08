США вивчають ситуацію щодо отруєння Скрипаля

Вашингтон підключився до вивчення інциденту з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Сара Сандерс, передає "Укрінформ".

"Ми зараз розглядаємо це, і я триматиму вас в курсі, як тільки ми отримаємо додаткову інформацію про розвиток подій у цьому питанні", - підкреслила Сандерс.

Цим вона відповіла на запитання журналіста про те, чи не збираються США вводити санкції проти РФ через застосування нервово-паралітичної речовини для вбивства на території іншої країни. У приклад була поставлена ситуація із санкціями проти режиму Пхеньяна, який свого часу використав газ VX для політичного вбивства Кім Чен Нама у аеропорту Куала-Лумпур.

Раніше поліція Британії заявила, що у спробі вбивства колишнього російського шпигуна та його дочки була використана нервово-паралітична речовина.

Як повідомлялось, 66-річного Сергія Скрипаля та його 33-річну доньку Юлію знайшли непритомними в неділю на лавці у південному англійському місті Солсбері. Обох, ймовірно, отруїли невідомою речовиною.

Колишній російський шпигун Сергій Скрипаль та його донька залишаються в лікарні у критичному стані.

Як відомо, британські ЗМІ повідомили, що розвідка МІ5 вважає отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки спробою вбивства, пов’язаною з Росією.