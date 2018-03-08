МЗС шукатиме закордонні активи "Газпрому" – Зеркаль

2165 переглядів
Четвер, 8 березня 2018, 06:50

МЗС України дало завдання дипломатичним місіям провести ґрунтовний аналіз активів російського "Газпрому".

Про це в ефірі "5 каналу" заявила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

"Ми вже надали завдання нашим дипломатичним місіям провести грунтовний аналіз: звернутися до всіх реєстрів, звернутися до всіх відкритих баз даних для того, щоб дізнатися – де, що є у "Газпрому", – підкреслила Зеркаль.

"Нафтогаз" також працює з юридичними компаніями-агентами, які розуміються на питаннях арешту і конфіскації активів", – додала вона.

Як відомо, Виконавча служба почала опис та арешт активів "Газпрому" в Україні.

Як повідомлялось, 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту. 

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Пізніше стало відомо, що "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу, у справі про транзит апеляція буде подана до кінця березня 2018 року.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.

Олексій Павлиш, УП

Теми: Газпром Нафтогаз МЗС
powered by lun.ua
По темі
Зеркаль: Заяви "Газпрому" про розірвання контрактів – політична гра 8 березня 2018, 03:35
Держдеп: "Газпрому" не вдалося виставити Україну як ненадійного партнера 8 березня 2018, 00:50
Головні новини дня – за 60 секунд 7 березня 2018, 21:03
Усі новини
Головні новини
З початку АТО в судах - 56 звинувачень у держзраді, 4266 військових - у розшуку
Стало відомо, хто очолить діалог про повернення Росії до ПАРЄ
8 березня на Україну чекає погіршення погоди - ДСНС
РФ розміщує свої сили так, щоб швидко вторгнутися до України - дослідження
Усі новини
Відео

Новий музпроект Жадана випустив перший кліп

Відео

Водолаз показав, яке засмічене море на Балі