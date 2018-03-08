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МЗС шукатиме закордонні активи "Газпрому" – Зеркаль

Четвер, 8 березня 2018, 05:50

МЗС України дало завдання дипломатичним місіям провести ґрунтовний аналіз активів російського "Газпрому".

Про це в ефірі "5 каналу" заявила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

"Ми вже надали завдання нашим дипломатичним місіям провести грунтовний аналіз: звернутися до всіх реєстрів, звернутися до всіх відкритих баз даних для того, щоб дізнатися – де, що є у "Газпрому", – підкреслила Зеркаль.

"Нафтогаз" також працює з юридичними компаніями-агентами, які розуміються на питаннях арешту і конфіскації активів", – додала вона.

Як відомо, Виконавча служба почала опис та арешт активів "Газпрому" в Україні.

Як повідомлялось, 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту. 

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Пізніше стало відомо, що "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу, у справі про транзит апеляція буде подана до кінця березня 2018 року.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.

Олексій Павлиш, УП

Теми: ГазпромНафтогазМЗС
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