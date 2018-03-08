На Черкащині понад 180 будинків лишилися без газу - борги

У м.Сміла Черкаської області через заборгованість без газопостачання залишилися 17 котелень, що забезпечують теплопостачанням 183 будинки.

Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, відключення близько 9 тис. 408 абонентів, 12 шкіл, 12 дитячих садочків, 11 медичних закладів, двух технікумів та одного ПТУ відбулося 7 березня.

"О 22:20 7 березня роботу 12 котелень відновлено, 5 котелень залишаються без газопостачання", - повідомили у ДержНС.

Як відомо, 1 лютого місто Сміла на Черкащині залишилося без опалення: котельням відключили газ за вказівкою ПАТ "Черкасигаз". 2 лютого постачання газу до котелень Сміли відновили.

Докладніше про відключення газу у місті читайте в репортажі УП "Місто без керма. Як провінційна Сміла напередодні зими залишилася без тепла".

30 січня прес-служба "Київоблгазу" повідомила, що через заборгованість теплопостачального підприємства місто Славутич Київської області відключили від газопостачання.

Наприкінці лютого ПАТ "Одесагаз" надіслала попередження про те, що з 28 лютого відключить газопостачання котелень м.Теплодар.