Екс-посли США озвучили критично важливі реформи для України

"Американська Мережа Друзів України" (Friends of Ukraine Network), куди входять екс-посли та експерти США, озвучили критично важливі реформи, які необхідно здійснити в Україні.

Відповідна заява ініціативи Friends of Ukraine Network опублікована на сайті недержавної "Фундації Україна-США".

Зазначимо, що заяву підписали колишні посли США в Україні Вільям Міллер, Стівен Пайфер, Роман Попадюк, Вільям Тейлор та експерти відомих організацій.

"Ми (Friends of Ukraine Network - Ред.) аплодуємо Україні за те, що вона здійснила більше реформ у багатьох галузях за останні чотири роки, ніж за попередні два десятиліття, але їй потрібно проявити міцніше лідерство, більше зусиль та відданості у боротьбі з всеохоплюючою й давно існуючою корупцією у державній та приватній сфері", - йдеться у заяві.

Екс-посли та експерти США зазначили, що попри створення нових антикорупційних органів, в тому числі НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та НАЗК, їх структура залишається незавершеною, роботі існуючих органів чинять перешкоду, антикорупційні активісти зазнають кривди й переслідувань.

У своїй заяві "Американська Мережа Друзів України" закликала Верховну Раду та уряд України до негайних і термінових дій у створенні незалежного спеціалізованого антикорупційного суду у повній відповідності до рекомендацій Венеційської Комісії та умов програми МВФ; підтримувати, а не підривати роботу НАБУ та САП; реформувати НАЗК та оновити його керівництво, щоб забезпечити повний та ефективний контроль за перевіркою статків українських посадовців; а також скасувати дискусійне положення антикорупційного закону, що вимагає від фізичних осіб та організацій, які займаються антикорупційною діяльністю, подавати щорічні декларації про майно.

Окрім того, експерти закликають скасувати або обмежити недоторканість депутатів таким чином, щоб уможливити законне кримінальне переслідування злочинів, особливо по корупційних справах.

Зазначимо, що "Американська Мережа Друзів України" - це безпартійна, неформальна коаліція колишніх послів, міжнародних фахівців з безпеки та інших фахівців, які мали справу з ключовими аспектами відносин України з США та міжнародним співтовариством.

Європейська правда