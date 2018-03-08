Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зігмар Габріель не увійде до складу нового уряду Німеччини

Четвер, 8 березня 2018, 15:27

Чинний міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель не увійде до складу нового уряду країни, який буде сформовано після 14 березня.

Про це глава МЗС Німеччини написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Габріеля, про таке рішення його повідомили лідерка фракції соціал-демократів у Бундестазі Андреа Налес та тимчасовий виконувач обов'язків голови партії Олаф Шольц.

Габріель зазначив, що він як і раніше є обраним депутатом Бундестагу, проте закінчується епоха, в якій він займав керівні посади, представляючи СДПН.

"Протягом майже 30-річної політичної кар'єри у мене була можливість 18 років обіймати керівні функції в державі і СДПН", - написав він. "Для мене це була велика честь, за яку я вдячний".

Наприкінці свого повідомлення у Facebook Габріель побажав новому федеральному уряду і своєї партії успіхів у вирішенні непростих проблем на благо Німеччини і всієї Європи.

Як відомо, посада міністра закордонних справ у наступному німецькому уряді збережена за квотою соціал-демократів. Партія до тепер офіційно не оголосила своїх кандидатів в уряд.

Серед можливих претендентів на цю посаду ЗМІ називають теперішнього міністра юстиції Гайко Мааса, міністра у справах сім’ї Катаріну Барлей та віце-президента Бундестагу Томаса Опперманна.

Після хвилі критики у лавах власної партії колишній лідер німецьких соціал-демократів (СДПН) Мартін Шульц відмовився бути міністром закордонних справ.

Очікується, що Бундестаг переобере Ангелу Меркель на посаді канцлера 14 березня. Після цього присягу складе новий німецький уряд.

Європейська правда

Теми: Німеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Німеччина
Концерн Rheinmetall парирував Росії, що захистить свій завод в Україні
Новий посол Німеччини починає роботу в Києві
Розслідування МКС є важливим кроком до справедливості для українських дітей – глава МЗС Німеччини
Останні новини
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
Усі новини...
Реклама: