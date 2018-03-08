Зігмар Габріель не увійде до складу нового уряду Німеччини
Чинний міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель не увійде до складу нового уряду країни, який буде сформовано після 14 березня.
Про це глава МЗС Німеччини написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами Габріеля, про таке рішення його повідомили лідерка фракції соціал-демократів у Бундестазі Андреа Налес та тимчасовий виконувач обов'язків голови партії Олаф Шольц.
Габріель зазначив, що він як і раніше є обраним депутатом Бундестагу, проте закінчується епоха, в якій він займав керівні посади, представляючи СДПН.
"Протягом майже 30-річної політичної кар'єри у мене була можливість 18 років обіймати керівні функції в державі і СДПН", - написав він. "Для мене це була велика честь, за яку я вдячний".
Наприкінці свого повідомлення у Facebook Габріель побажав новому федеральному уряду і своєї партії успіхів у вирішенні непростих проблем на благо Німеччини і всієї Європи.
Як відомо, посада міністра закордонних справ у наступному німецькому уряді збережена за квотою соціал-демократів. Партія до тепер офіційно не оголосила своїх кандидатів в уряд.
Серед можливих претендентів на цю посаду ЗМІ називають теперішнього міністра юстиції Гайко Мааса, міністра у справах сім’ї Катаріну Барлей та віце-президента Бундестагу Томаса Опперманна.
Після хвилі критики у лавах власної партії колишній лідер німецьких соціал-демократів (СДПН) Мартін Шульц відмовився бути міністром закордонних справ.
Очікується, що Бундестаг переобере Ангелу Меркель на посаді канцлера 14 березня. Після цього присягу складе новий німецький уряд.