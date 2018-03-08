ДержНС: У столичному бізнес-центрі горіли офіси на 23 поверсі

У столичному бізнес-центрі на "Олімпійській" сталася пожежа в офісних приміщеннях на 23 поверсі, загиблих та травмованих немає.

Про це 8 березня повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"Повідомлення про пожежу на вул. Великій Васильківській надійшло о 12:25. Виявилося, що у 29-поверховому бізнес-центрі в одному з офісних приміщень на 23 поверсі виникло займання", - зазначили у ДержНС.

О 13:25 пожежу на площі 50 кв. м було локалізовано, а о 13:31 – ліквідовано.

Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали 10 осіб з сусідніх приміщень на 23 поверсі.