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В анексованому Криму у день "виборів" знімуть ще один фільм про "зелених чоловічків"

Четвер, 8 березня 2018, 16:39

В анексованому Севастополі біля виборчих дільниць на "виборах" президента РФ 18 березня планують зняти документальний фільм про події лютого-березня 2014 року.

Як повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу "уряду" Севастополя, фільм "Летопись русской весны" за спогадами севастопольців знімуть на 135 камер молоді оператори-волонтери".

"Зйомка відбудеться на спеціальних майданчиках поруч з виборчими дільницями міста, де городяни зможуть поділитися на камеру спогадами", - йдеться у повідомленні.

Технічну підтримку проекту забезпечить "влада" Севастополя, з кращих кадрів змонтують документальний фільм.

Як відомо, про початок російської окупації у Криму знято фільм "Крим. Шлях до батьківщини". Його автор - російський телеведучий Андрій Кондрашов - став прес-секретарем передвиборчого штабу Володимира Путіна. Фільм розповідає про анексію Криму, виправдовуючи ці події, і розпалювання війни на Донбасі.

У фільмі Путін відкрито визнав, що "зелені чоловічки", які захоплювали Крим, були російськими військовими.

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18 березня чинний президент РФ планує проголосувати у анексованому Криму, для цього незаконно відвідавши півострів. 

У МЗС України пообіцяли серйозно реагувати на проведення президентських виборів РФ в окупованому нею Криму.

Представники ВО "Свобода", "Правого сектору" та Нацкорпусу заявили, що блокуватимуть російські дипломатичні установи на території України у день проведення виборів президента РФ. 

Теми: КримРосіявиборианексія
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