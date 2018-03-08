Біля маєтку Порошенка в Козині поліцейський вчинив самогубство

5847 переглядів
Четвер, 8 березня 2018, 17:51

У селищі Козин Київської області неподалік маєтку президента Петра Порошенка співробітник поліції полку особливого призначення вчинив самогубство.

Про це у коментарі "Громадському" повідомив речник поліції Київської області Микола Жукович.

Інцидент стався ще 23 лютого, однак поліція про нього не повідомляла та проводила розслідування.

За словами Жуковича, поліцейський перебував один на посту, що розташований неподалік резиденції Петра Порошенка.

Версією слідства є саме самогубство.

Теми: поліція
powered by lun.ua
По темі
Київ: організатори маршу за права жінок заявили про напад на учасниць 8 березня 2018, 17:01
Ножова атака у Відні: є поранені 7 березня 2018, 22:37
Двом затриманим біля ВР пред'явили підозру – Крищенко 7 березня 2018, 19:10
Усі новини
Головні новини
Біля маєтку Порошенка в Козині поліцейський вчинив самогубство
Сійярто вже каже про місію ОБСЄ на Закарпатті як про доконаний факт
Київ: організатори маршу за права жінок заявили про напад на учасниць
В Ужгороді учасниць акції за права жінок облили фарбою
Усі новини
архітектура

Названо лауреата головної архітектурної премії світу

Відео

Новий музпроект Жадана випустив перший кліп