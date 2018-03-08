Біля маєтку Порошенка в Козині поліцейський вчинив самогубство

У селищі Козин Київської області неподалік маєтку президента Петра Порошенка співробітник поліції полку особливого призначення вчинив самогубство.

Про це у коментарі "Громадському" повідомив речник поліції Київської області Микола Жукович.

Інцидент стався ще 23 лютого, однак поліція про нього не повідомляла та проводила розслідування.

За словами Жуковича, поліцейський перебував один на посту, що розташований неподалік резиденції Петра Порошенка.

Версією слідства є саме самогубство.