Біля Слов'янська двох військових затримали за стрілянину

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Четвер, 8 березня 2018, 19:06

Біля м. Слов’янськ на Донеччині двох військовослужбовців затримали після застосування ними вогнепальної зброї.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"8 березня 2018 року біля м. Слов’янськ Донецької області хуліганські дії двох військовослужбовців Збройних Сил України призвели до застосування ними вогнепальної зброї. Військовослужбовці затримані", - йдеться в повідомленні.

Органами Нацполіції та Військової служби правопорядку ЗСУ, в рамках службового розслідування, проводиться з’ясування обставин, які призвели до цього.

"Цей ганебний вчинок має негативний вплив на формування іміджу сил АТО, по завершенню проведення службового розслідування винні особи будуть притягнуті до відповідальності", - зазначили в штабі.

Теми: АТО
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