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Дочка Пєскова поскаржилася на булінг в інтернеті. В РФ можуть ввести штрафи

Четвер, 8 березня 2018, 19:53

Дочка прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова Єлизавета Пєскова заявила, що є "жертвою щоденного кібербулінгу".

"Образ і знущань зазнають мої розумові здібності, мій імовірний спосіб життя, моя зовнішність і мої близькі", - цитує Пєскова "Медуза".

За словами дочки Пєскова, кожна її помилка "піднімає новий вал ненависті", через який "зникає бажання не просто жити в соцмережах, але й жити взагалі".

Вона підкреслила, що є об'єктом ненависті "як персона, на чиюсь думку, причетна до політичної системи", хоча не причетна до прийняття будь-яких політичних рішень.

Пєскова підготувала свою заяву для засідання експертної ради з питань розвитку інформаційного товариства та ЗМІ молодіжного парламенту при Держдумі, яке пройшло 7 березня і було присвячено проблемі цькування в інтернеті.

За її словами, вона була запрошена на засідання, але не змогла бути присутньою, тому надіслала заяву.

"У своєму листі прямо стверджую, що забороняти в інтернеті нічого не треба, і що покарання ні до чого не приведуть", - написала Пєскова в Інстаграм.

Разом з тим, за підсумками засідання була підготовлена ​​резолюція з пропозицією ввести адміністративну відповідальність за цькування в інтернеті та громадських місцях.

Єлизавета Пєскова - дочка Дмитра Пєскова від другого шлюбу, їй 20 років. Вона живе і навчається у Франції. Пєскова веде інстаграм, у якого понад 50 тисяч підписників.

Теми: Росіяінтернет
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