У Пентагоні заявили, що підводні човни США здатні знищити Росію
Голова Стратегічного командування збройних сил США генерал Джон Гайтен стверджує, що американські підводні човни здатні знищити Росію, якщо буде прийнято таке рішення.
Про це він заявив в ході бюджетних слухань у комітеті Палати представників з питань збройних сил у середу, повідомляє "Голос Америки".
У відповідь на запитання законодавців стосовно твердження президента Росії Володимира Путіна про те, що його країна володіє арсеналом нових, "нездоланних" ядерних озброєнь Гайтен сказав: "Ми готові до всіх наявних загроз, і ніхто не повинен сумніватися в цьому".
"Вони (росіяни – ред.) не можуть нічого зробити, крім масивної атаки проти нашої країни, на яку ми не змогли б відповісти. До речі, вони не знають, де знаходяться наші підводні човни, а вони здатні знищити їхню країну, якщо ми підемо цим курсом", - додав він.
У свою чергу заступник міністра оборони США з політичних питань Джон Руд в ході слухань заявив, що заяви Путіна "хоча і не стали несподіванкою, але все ж викликали розчарування".
"Ми стурбовані деякими положеннями доктрини, які виходять від Росії, розмовами про ранню ескалацію, посиленням ролі ядерних засобів в конфлікті", - заявив Руд.
Він також відкинув заяви Москви про те, що вона розробляє нові ядерні озброєння в зв'язку з відмовою Вашингтона дотримуватися попередніх угоди в галузі контролю над озброєннями.
"Сполучені Штати надалі залишаються відданими нашим зобов'язанням в галузі контролю над озброєннями. На жаль, попередня практика Російської Федерації в тому, що стосується дотримання нею зобов'язань в галузі контролю над озброєннями, залишає бажати кращого", - сказав Руд.
Як відомо, 1 березня в посланні Федеральним зборам президент РФ Володимир Путін заявив про створення новітньої зброї, зокрема крилатої ракети з надпотужною ядерною установкою, підводного безпілотника і новітньої лазерної зброї.