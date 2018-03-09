У США закликали Міноборони РФ краще інструктувати своїх бойовиків на Донбасі

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П'ятниця, 9 березня 2018, 01:48

Державний департамент США закликав російське міністерство оборони вплинути на своїх підлеглих, які воюють на Донбасі, щоб вони припинили заважати роботі спостерігачів СММ ОБСЄ.

Про це прес-секретар Державного департаменту США Гезер Науерт написала в twitter.

"Міністерство оборони Росії: Будь ласка, накажіть бойовикам, яких ви контролюєте у східній Україні, щоб вони припинили насильницьке залякування міжнародних спостерігачів СММ ОБСЄ", - написала вона, посилаючись на звіт ОБСЄ про один іх таких випадків.

Раніше в організації повідомили, що на неконтрольованій Україною території Донбасу під час патрулювання співробітники СММ ОБСЄ потрапили під приціл.

Бойовик, погрожуючи штурмовою гвинтівкою АК-74, завадив пересуванню патруля СММ і змусив припинити спостереження.

Теми: Донбас ОБСЄ Росія США
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