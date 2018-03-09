У США закликали Міноборони РФ краще інструктувати своїх бойовиків на Донбасі

Державний департамент США закликав російське міністерство оборони вплинути на своїх підлеглих, які воюють на Донбасі, щоб вони припинили заважати роботі спостерігачів СММ ОБСЄ.

Про це прес-секретар Державного департаменту США Гезер Науерт написала в twitter.

"Міністерство оборони Росії: Будь ласка, накажіть бойовикам, яких ви контролюєте у східній Україні, щоб вони припинили насильницьке залякування міжнародних спостерігачів СММ ОБСЄ", - написала вона, посилаючись на звіт ОБСЄ про один іх таких випадків.

Раніше в організації повідомили, що на неконтрольованій Україною території Донбасу під час патрулювання співробітники СММ ОБСЄ потрапили під приціл.

Бойовик, погрожуючи штурмовою гвинтівкою АК-74, завадив пересуванню патруля СММ і змусив припинити спостереження.