У США закликали Міноборони РФ краще інструктувати своїх бойовиків на Донбасі

Державний департамент США закликав російське міністерство оборони вплинути на своїх підлеглих, які воюють на Донбасі, щоб вони припинили заважати роботі спостерігачів СММ ОБСЄ.

Про це прес-секретар Державного департаменту США Гезер Науерт написала в twitter.

"Міністерство оборони Росії: Будь ласка, накажіть бойовикам, яких ви контролюєте у східній Україні, щоб вони припинили насильницьке залякування міжнародних спостерігачів СММ ОБСЄ", - написала вона, посилаючись на звіт ОБСЄ про один з таких випадків.

.@MoD_Russia: Please instruct the fighters you control in eastern #Ukraine to end violent intimidation of @OSCE_SMM international monitors. https://t.co/T7GtLPkZ4S