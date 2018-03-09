НАТО: тиск Росії на Балкани зростає

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П'ятниця, 9 березня 2018, 04:46

Балкани зіткнулися з посиленням прихованого і явного тиску з боку Росії.

Про це заявив головний командувач силами Північноатлантичного альянсу в Європі, американський генерал Кертіс Скапаротті під час виступу в комітеті Сенату США з питань озброєння, пише Радіо Свобода.

Він підкреслив, що Вашингтон і НАТО мають зробити більше, щоб утримати регіон від дестабілізації.

"Регіон, щодо якого я нині занепокоєний – це власне Балкани. Росія працює на Балканах, а ми залишили регіон без уваги. Тому це регіон, де у нас в майбутньому можуть бути проблеми", – сказав Скапаротті, відповідаючи на питання про те, яким регіонам в Європі, на його думку, загрожує Росія.

Одна з балканських країн, Чорногорія минулого року стала 29-м членом НАТО. Цей крок різко розкритикувала Росія.

Чорногорська влада заявляла, що російські спецслужби організували спробу перевороту в країні 2016 року напередодні вступу в НАТО. Кремль ці заяви відкидав.

Росія продовжує мати міцні військові і культурні зв’язки з Сербією.

Теми: НАТО Європа Росія
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