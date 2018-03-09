Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАТО: тиск Росії на Балкани зростає

П'ятниця, 9 березня 2018, 03:46

Балкани зіткнулися з посиленням прихованого і явного тиску з боку Росії.

Про це заявив головний командувач силами Північноатлантичного альянсу в Європі, американський генерал Кертіс Скапаротті під час виступу в комітеті Сенату США з питань озброєння, пише Радіо Свобода.

Він підкреслив, що Вашингтон і НАТО мають зробити більше, щоб утримати регіон від дестабілізації.

"Регіон, щодо якого я нині занепокоєний – це власне Балкани. Росія працює на Балканах, а ми залишили регіон без уваги. Тому це регіон, де у нас в майбутньому можуть бути проблеми", – сказав Скапаротті, відповідаючи на питання про те, яким регіонам в Європі, на його думку, загрожує Росія.

Одна з балканських країн, Чорногорія минулого року стала 29-м членом НАТО. Цей крок різко розкритикувала Росія.

Чорногорська влада заявляла, що російські спецслужби організували спробу перевороту в країні 2016 року напередодні вступу в НАТО. Кремль ці заяви відкидав.

Росія продовжує мати міцні військові і культурні зв’язки з Сербією.

Теми: НАТОЄвропаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
НАТО
Столтенберг на прохання Зеленського скликає Раду Україна-НАТО
Зеленський ініціював скликання ради Україна-НАТО через дії РФ у Чорному морі
Зеленський обговорив зі Столтенбергом розблокування "зернового коридору"
Останні новини
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
Усі новини...
Реклама: