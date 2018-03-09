АТО: Бойовики здійснили ще 2 обстріли, загинув 1 боєць ЗСУ
П'ятниця, 9 березня 2018, 06:40
Минулої доби агресор провів 3 обстріли позицій Збройних Сил України. Внаслідок ворожого вогню загинув один український військовослужбовець.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню, йдеться у повідомленні.
На Луганському напрямку противник вів вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по захисниках Луганського.
На Донецькому напрямку укріплення ЗСУ неподалік Авдіївки окупанти обстріляли з 82-мм мінометів.
Як повідомлялось, 8 березня протягом дня було зафіксовано один обстріл позицій сил ЗСУ в районі населеного пункту Луганське.