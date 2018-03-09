АТО: Бойовики здійснили ще 2 обстріли, загинув 1 боєць ЗСУ

Минулої доби агресор провів 3 обстріли позицій Збройних Сил України. Внаслідок ворожого вогню загинув один український військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню, йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку противник вів вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по захисниках Луганського.

На Донецькому напрямку укріплення ЗСУ неподалік Авдіївки окупанти обстріляли з 82-мм мінометів.

Як повідомлялось, 8 березня протягом дня було зафіксовано один обстріл позицій сил ЗСУ в районі населеного пункту Луганське.