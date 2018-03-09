У ДержНС розповіли про пожежу на шахті Запоріжжя: 80 людей були під землею

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П'ятниця, 9 березня 2018, 08:54

Під час пожежі на шахті "Експлуатаційна" у Запорізькій області під землею перебували 80 гірників, внаслідок інциденту 6 гірників госпіталізовано, жертв немає.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. 

За даними відомства, загорання кабелю у вантажному стволі сталося 8 березня близько 13:00 на шахті ПрАТ "Запорізький залізорудний комбінат" на горизонті 640 м.

Загорання ліквідували, 80 гірників було піднято  на поверхню.  Наразі шахта працює у штатному режимі.

Теми: ДСНС Запоріжжя шахти
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