У ДержНС розповіли про пожежу на шахті Запоріжжя: 80 людей були під землею
Під час пожежі на шахті "Експлуатаційна" у Запорізькій області під землею перебували 80 гірників, внаслідок інциденту 6 гірників госпіталізовано, жертв немає.
Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
За даними відомства, загорання кабелю у вантажному стволі сталося 8 березня близько 13:00 на шахті ПрАТ "Запорізький залізорудний комбінат" на горизонті 640 м.
Загорання ліквідували, 80 гірників було піднято на поверхню. Наразі шахта працює у штатному режимі.