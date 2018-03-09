Синоптики: На Київщині туман, у горах - лавини

9 березня у Києві - туман з видимістю 200-500 м, на дорогах, окрім Закарпаття та Криму, ожеледиця.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

У горах Закарпатської та Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека 3 рівня.

Вдень у центральних, північних, південних областях та на Донбасі у п'ятницю очікується мокрий сніг з дощем, на заході - дощ. Температура вдень на заході та на півдні +7...+9, у центрі +1...+5, на сході -1...+3. Вночі на більшості території -1...+1, у Чернігівській та Сумській областях -3...-5.

Також в результаті продовження повільного сніготанення та опадів очікуються підйоми рівнів води у річках, зокрема на притоках Дністра у Львівській, Івано-Франківській обл., у басейні Сяну, на лівих притоках Дністра у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій обл., річках басейну Прута, Сіреті, на річках Закарпаття та річках басейнів Західного Бугу і Прип’яті.