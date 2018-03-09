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Рубана внесли до бази сайту "Миротворець"

П'ятниця, 9 березня 2018, 13:48

Керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана внесли до бази даних сайту "Миротворець".

Інформація про нього розміщена в розділі "Чистилище".

Рубан на сайті значиться як "посібник терористів".

Звинувачується в підготовці терористичних актів на території України на замовлення країни-агресора (Росії) і проросійських терористичних організацій.

Як відомо, сайт "Миротворець" пов’язують із членом колегії МВС Антоном Геращенком. Сайт декларує, що публікує інформацію про людей, які становлять загрозу українській державі та суспільству, скоїли злочини проти основ національної безпеки.

24 травня 2016 року "Миротворець" оприлюднив оновлений список журналістів, які, на їхній погляд, "співпрацюють з країною-агресором". У переліку – 293 людини, в тому числі четверо українських журналістів, вказано поштові адреси на території Росії і номери телефонів.

Глава представництва ЄС Ян Томбінський і посол Німеччини в Україні Крістоф Вайль закликали видалити з сайту "Миротворець" дані журналістів,акредитованих у так званих "ДНР" і "ЛНР".

Керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана було затримано 8 березня на КПВВ з арсеналом зброї. Інформацію про його затримання підтвердив генпрокурор Юрій Луценко.  Рубан перебував у СІЗО у Маріуполі. 

Рубану було повідомлено про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину",  ч.3 ст.258 "Терористичний акт". 

Сам Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що під час затримання на КПВВ був там як водій та мав лише перевезти товар з непідконтрольної території Донбасу. 

Шевченківський суд Києва взяв Рубана під варту на 60 діб без визначення розміру застави.

Українська правда
Теми: терактРубан
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