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"Перемир'я" в АТО: загинув нацгвардієць, 1 військового поранено

П'ятниця, 9 березня 2018, 17:26

Внаслідок ворожого обстрілу в п'ятницю загинув один український військовий, ще одного поранено.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00.

Всього протягом дня зафіксовано два обстріли опорних пунктів сил АТО на Донецькому напрямку.

"Зі стрілецької зброї агресор вночі обстріляв позиції українських захисників у Водяному, що на околицях Маріуполя. Також під вогонь зі стрілецької зброї потрапили оборонці Авдіївки", - повідомили в штабі.

Водночас сайт МВС повідомив, що 9 березня о 2 годині ночі від кулі ворожого снайпера загинув боєць Нацгвардії Юрій Луговський.

Він був військовослужбовцем військової частини 3057 Східного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії.

Луговський, 1994 року народження, народився і проживав в місті Червонограді Львівської області. З перших днів війни пішов добровольцем на фронт, воював під псевдонімом Барет. Був активним учасником Революції Гідності, брав участь у боях за Іловайськ.

Теми: АТО
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