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"Шахтар" у Полтаві розгромив "Ворсклу"

П'ятниця, 9 березня 2018, 19:56

У стартовому матчі 23-го туру української Прем`єр-Ліги донецький "Шахтар" у Полтаві легко переміг "Ворсклу" з рахунком 3:0.

Ще в першому таймі у ворота господарів залетіло два м`яча. Обидва голи на свій рахунок записав аргентинський форвард "гірників" Факундо Феррейра. На 22-й хвилині поєдинку після пасу Ісмаїлі Феррейра пробив ударом головою воротаря "Ворскли" 1:0.

На 36-ій хвилині Факундо подвоїв рахунок в грі, перекинувши м`яч через голкіпера Шуста - 2:0. Після цього дублю Феррейра з 19-ма голами лідирує в гонці бомбардирів чемпіонату УПЛ, а найближчим переслідувачем - є Марлос, в якого 13-ть м`ячів.

У другому таймі "Шахтар" збавив темп гри і гра трохи вирівнялася. У господарів навіть був шанс відквитати один гол. Удар зі штрафного Чеснакова з метрів 20-ти парирував П`ятов.

На 68-ій хвилині остаточний рахунок в цій зустрічі оформив Марлос, який реалізував пенальті, яке й сам заробив.

Після 23 турів "Шахтар" набрав 54 очка і лідирує в турнірній таблиці. Київське "Динамо" свій матч проведе у неділю, 11 березня, проти "Вереса" в Києві.

Микола Аврамчук, для УП
Теми: спорт
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