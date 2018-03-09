У колонії РФ українця Коломійця вдруге за 2 тижні відправили в ШІЗО

Ув’язненого в Росії євромайданівця Андрія Коломійця 9 березня вдруге за 2 тижні перевели в штрафний ізолятор на 10 діб у російській колонії.

Про це повідомила його дружина Галина Коломієць, інформує Радіо Свобода.

"26 лютого посадили в ШІЗО за недотримання форми одягу на 10 діб, за добу до виходу знову сфотографували, що він спить не по режиму (на підлозі), вийшов 8 березня, і відразу написали на нього рапорт через сон. Сьогодні його знову закривають в ШІЗО на 10 діб", – написала вона у Facebook.

"Приїжджала московська перевірка, і їм не вигідно, що Андрій пішов на виправлення", - додала дружина євромайданівця.

У листопаді повідомлялося, що у Коломійця погіршився стан здоров’я, а необхідну медичну допомогу йому не надають.

У червні 2016 року російський суд в анексованому Криму засудив українського активіста Євромайдану Андрія Коломійця до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Коломійця утримують у колонії в Краснодарському краї Росії.

Українця затримали на території російського регіону Кабардино-Балкарії в травні 2015 року за підозрою у зберіганні наркотиків. Після затримання Коломійця привезли до анексованого Криму і звинуватили в замаху на вбивство двох кримських "беркутівців".

Російська правозахисна організація "Меморіал" вважає Андрія Коломійця політв’язнем та вимагає його негайного звільнення.

У квітні 2017 року Коломієць подав скаргу до Європейського суду з прав людини.