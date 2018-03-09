Місяць тому з Росії до ОРДЛО прибуло 100 снайперів – Жебрівський
П'ятниця, 9 березня 2018, 21:12
Близько місяця тому на територію ОРДЛО з Росії прибуло 100 снайперів, які беруть участь у боях на Донбасі.
Про це заявив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський в ефірі каналу "112 Україна".
"Якщо сьогодні в принципі на лінії розмежування не так багато обстрілів із заборонених Мінськими угодами засобами ураження, то снайпери… Десь місяць тому 100 снайперів з Росії зайшло на територію так званих "ДНР" і "ЛНР" – як самі стріляють, так і навчають місцевих орків", - сказав він.
Жебрівський зазначив, що серед українських військових "майже щодня є загиблі від снайперського вогню".
Водночас він не повідомив, звідки в нього інформація про снайперів РФ на Донбасі.
Українська правда