У Польщі українців арештували за нелегальне виготовлення цигарок

У Польщі арештували трьох громадян України, які працювали в нелегальній фабриці цигарок у місті Опатувек у центрі країни.

Як повідомляє в п'ятницю "Польське радіо", поліція затримала також власника бізнесу.

За рішенням Районного суду в місті Острув Вєлькопольський, затриманих заарештовано на три місяці.

Збитки Державної скарбниці через несплачені податки за незаконне виготовлення цигарок оцінюється у 3 мільйони 200 тисяч злотих (761 тисяча євро).

Співробітники Центрального слідчого бюро поліції вилучили кількасот тисяч готових цигарок і понад дві тонни тютюну, цигарковий папір та фільтри.

Трьох громадян України затримано на місці. Їхнього шефа поліція затримала в місті Конін у центральній Польщі.

У нього вдома знайдено ще 500 тисяч цигарок і понад півтонни тютюну. Як виявилося, чоловік раніше вже був засуджений за злочин такого типу, але не прибув відбувати покарання.