У Польщі українців арештували за нелегальне виготовлення цигарок

1468 переглядів
П'ятниця, 9 березня 2018, 22:19

У Польщі арештували трьох громадян України, які працювали в нелегальній фабриці цигарок у місті Опатувек у центрі країни.

Як повідомляє в п'ятницю "Польське радіо", поліція затримала також власника бізнесу.

За рішенням Районного суду в місті Острув Вєлькопольський, затриманих заарештовано на три місяці.

Збитки Державної скарбниці через несплачені податки за незаконне виготовлення цигарок оцінюється у 3 мільйони 200 тисяч злотих (761 тисяча євро).

Співробітники Центрального слідчого бюро поліції вилучили кількасот тисяч готових цигарок і понад дві тонни тютюну, цигарковий папір та фільтри.

Трьох громадян України затримано на місці. Їхнього шефа поліція затримала в місті Конін у центральній Польщі.

У нього вдома знайдено ще 500 тисяч цигарок і понад півтонни тютюну. Як виявилося, чоловік раніше вже був засуджений за злочин такого типу, але не прибув відбувати покарання.

Теми: Польща
powered by lun.ua
По темі
У Польщі потрапив у ДТП автобус з українцями, є загиблі 9 березня 2018, 05:52
Україна – Польщі: потрібний чесний діалог, а не взаємні звинувачення 7 березня 2018, 17:42
МЗС Польщі хоче, щоб Київ відмежувався від антипольського маршу у Львові 6 березня 2018, 16:42
Усі новини
Головні новини
У колонії РФ українця Коломійця вдруге за 2 тижні відправили в ШІЗО
Путін "пояснив" втручання 13 росіян у вибори президента США
У США не мають сумнівів: до конфлікту на Донбасі призвели дії РФ
"Перемир'я" в АТО: загинув нацгвардієць, 1 військового поранено
Усі новини
їжа

Що готувати в березні: рецепти страв із сезонних продуктів

5 коміксів про материнство