Луценко у минулому році отримав понад 1 млн зарплатні

Генеральний прокурор Юрій Луценко у 2017 році отримав 1 302 001 гривень заробітної плати.

Про це свідчать дані е-декларації Луценка.

Крім основного доходу, генпрокурор задекларував 2 подарнуки у негрошовій формі загальною вартістю 289,35 грн.

Згідно декларації, на його банківських рахунках - 1 млн 331,8 тисяча грн., 2,9 тисячі євро і $11,4 тисяч. Ще 10 тисяч грн. він зберігає у вигляді готівки.

Дружина генпрокурорра, представник президента у парламенті Ірина Луценко, задекларувала 240,5 тисяч грн заробітної плати та 252,8 тисячі грн компенсації на ведення депутатської діяльності.

Також вона отримала 1 млн 893,5 тис. грн. доходу за відчуження рухомого майна від громадянина Олександра Науміка, 725 тис. грн. від іноземного громадянина і 394,4 тис. грн. від ТОВ "Бел Фам" за надання майна в оренду, а також 28 тис. 663 грн. виплат від страхової компанії "Уніка".

На її банківських рахунках - $2 тисячі, понад 2,1 млн грн. і 1,25 тисяч євро. Готівкою вона зберігає 50 тисяч грн., 60 тисяч євро і $260 тисяч.

Генпрокурор може безоплатно користуватися квартирою в Києві площею 181 кв. м., яка належить його дружині, житловим будинком площею 859 кв. м, земельною ділянкою площею 2475 кв. м і гаражем площею 80 кв. м в селі Стоянка Києво-Святошинського району Київської області, які належать батькові його дружини Степану Нарембіку.

У власності Ірини Луценко - квартира площею 181 кв. м і нежитлове приміщення площею 92,2 кв. м в Києві. Також вона володіє житловим будинком площею 203,9 кв. м і земельною ділянкою площею 775 кв. м в м. Дубно Рівненської області.

Луценко вказав, що особистого транспорту не має - користується службовим автомобілем Toyota Camry 2013 року випуску.

Його дружина у 2017 році купила автомобіль Mercedes-Benz 2017 року за 2,4 млн грн. При цьому вона продала автівку Mercedes-Benz GL 500 2014 року за 1,9 млн грн.