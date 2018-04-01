До реєстру вже подано понад 800 тисяч декларацій за 2017 рік
До Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування подано 816 509 декларацій за 2017 рік.
Такі дані оприлюднила прес-служба Національного агентства з протидії корупції станом на 00:00 1 квітня.
Там додали, що черговий етап подання декларацій розпочався 1 січня та завершився 1 квітня.
"Основні проблеми з якими стикнулися суб’єкти декларування - це втрачені паролі до електронно-цифрового підпису, закінчення терміну електронно-цифрового підпису, невчасна зміна поштової скриньки з ворожих російських поштових сервісів: mail.ru, list.ru, yandex.ru та інших, а також помилки в прізвищах, ІПН, правопис прізвищ, імен, по батькові російською мовою та інші", - йдеться у звіті.
"Черговий рік поспіль суб’єкти декларування демонструють низьку організованість щодо заповнення декларацій, створення чернеток, перевірки терміну дії ЕЦП, даних персонального кабінету тощо", - підкреслили в агентстві.
"Наразі Національне агентство, зокрема його уповноважених осіб, чекає робота щодо перевірки поданих декларацій", - додали в НАЗК.