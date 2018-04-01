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До реєстру подано понад 800 тисяч декларацій за 2017 рік

Неділя, 1 квітня 2018, 00:58

До Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування подано 816 509 декларацій за 2017 рік.

Такі дані оприлюднила прес-служба Національного агентства з протидії корупції станом на 00:00 1 квітня.

Там додали, що черговий етап подання декларацій розпочався 1 січня та завершився 1 квітня.

"Основні проблеми з якими стикнулися суб’єкти декларування - це втрачені паролі до електронно-цифрового підпису, закінчення терміну електронно-цифрового підпису, невчасна зміна поштової скриньки з ворожих російських поштових сервісів: mail.ru, list.ru, yandex.ru та інших, а також помилки в прізвищах, ІПН, правопис прізвищ, імен, по батькові російською мовою та інші", - йдеться у звіті.

"Черговий рік поспіль суб’єкти декларування демонструють низьку організованість щодо заповнення декларацій, створення чернеток, перевірки терміну дії ЕЦП, даних персонального кабінету тощо", - підкреслили в агентстві.

 
 

"Наразі Національне агентство, зокрема його уповноважених осіб, чекає робота щодо перевірки поданих декларацій", - додали в НАЗК.

За даними відомства, за 2016 рік було подано 1 мільйон 120 тисяч 819 декларацій.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАЗКдекларації
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