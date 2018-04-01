До Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування подано 816 509 декларацій за 2017 рік.

Такі дані оприлюднила прес-служба Національного агентства з протидії корупції станом на 00:00 1 квітня.

Там додали, що черговий етап подання декларацій розпочався 1 січня та завершився 1 квітня.

"Основні проблеми з якими стикнулися суб’єкти декларування - це втрачені паролі до електронно-цифрового підпису, закінчення терміну електронно-цифрового підпису, невчасна зміна поштової скриньки з ворожих російських поштових сервісів: mail.ru, list.ru, yandex.ru та інших, а також помилки в прізвищах, ІПН, правопис прізвищ, імен, по батькові російською мовою та інші", - йдеться у звіті.

"Черговий рік поспіль суб’єкти декларування демонструють низьку організованість щодо заповнення декларацій, створення чернеток, перевірки терміну дії ЕЦП, даних персонального кабінету тощо", - підкреслили в агентстві.

"Наразі Національне агентство, зокрема його уповноважених осіб, чекає робота щодо перевірки поданих декларацій", - додали в НАЗК.