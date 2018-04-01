ЗМІ: РФ висилає 4 німецьких дипломатів

Росія висилає 4 німецьких дипломатів, серед них - співробітник Федерального відомства з кримінальних справ (BKA) і співробітник Федеральної розвідувальної служби ФРН (BND).

Про це повідомляє агентство dpa, передає DW.com.



Водночас представник BKA заявив, що серед висланих дипломатів немає співробітників відомства.

Офіційні коментарі про посади і діяльність висланих співробітників посольства ФРН відсутні.

Крім того, з Росії будуть вислані два представника військового відомства. Зокрема, Москву покине військовий аташе, який відповідає за контакти з російською армією.



Раніше Німеччина оголосила про висилку 4 російських дипломатів у зв'язку зі скандалом навколо отруєння колишнього подвійного агента Скрипаля.

Російські дипломати мають покинути країну до понеділка, 2 квітня. Висилка не означає скорочення чисельності персоналу посольства РФ у Берліні, оскільки на відкриті вакансії набирають нових співробітників.



Як повідомлялось, у відповідь на висилку російських дипломатів у зв’язку з отруєнням екс-шпигуна Скрипаля Росія оголосила персонами нон грата дипломатів 23 країн світу.

Росія висилає 13 українських дипломатів у відповідь на оголошення персонами нон грата 13 російських дипломатів.

Від Великої Британії МЗС РФ вимагає протягом місяця скоротити кількість працівників у посольстві і генконсульствах в Росії до числа дипломатичних працівників РФ в Британії.

Напередодні Росія оголосила про вислання 58 американських дипломатів та двох співробітників генконсульства США в Єкатеринбурзі. Також оголошено про закриття американського генконсульства в Санкт-Петербурзі.

Як відомо, 29 країн висилають російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.