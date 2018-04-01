Джемілєв: Внести зміни до Конституції щодо Криму буде складно

Найближчим часом внести зміни до Конституції щодо зміни назви кримської республіки буде складно.

Про це лідер кримсько-татарського народу і народний депутат України Мустафа Джемілєв сказав агентству "Анадолу" під час візиту до Анкари (Туреччина).

Джемілєв підняв питання про ідею внесення поправок до статті 10-ї Конституції України, що дозволило б змінити назву Кримської автономної республіки на Кримсько-татарська автономна республіка.

"Парламентарій зазначив, що для даного кроку необхідна підтримка 300 депутатів українського парламенту і найближчим часом добитися прийняття такого рішення буде складно", - пише агентство.

Він також повідомив, що напередодні візиту президента РФ Володимира Путіна в Анкару проінформує президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про становище кримських татар і попросить підтримки у Анкари.

Лідер кримських татар дав високу оцінку позиції Туреччини в питанні підтримки територіальної цілісності України. Він висловив щиру подяку за підтримку кримських татар, зазначивши, що Туреччина надає "найбільшу підтримку".

За його словами, особливий внесок у справу зміцнення турецько-українських зв'язків вносить Турецьке агентство зі співпраці і координації (TIKA), по лінії якого в Україні реалізовано близько 500 різних проектів.

"Туреччина підтримає проект будівництва житлових будинків для сімей кримських татар, які вимушено покинули Крим після анексії півострова Росією", - зазначив Джемілєв.