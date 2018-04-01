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Вислані російські дипломати вилетіли з США двома спецрейсами

Неділя, 1 квітня 2018, 10:19

Два літаки з висланими російськими дипломатами та їхніми сім'ями на борту вилетіли з США до Москви.

Про це повідомляє ТАСС.

Всього США в суботу залишили 171 осіб, для них були надані два літаки Іл-96 спеціального льотного загону "Росія", які використовує Управління справами президента РФ.

Перший літак з російськими дипломатами вилетів з нью-йоркського аеропорту імені Джона Кеннеді в Москву. Іл-96 раніше взяв на борт російських дипломатів і членів їх сімей у Вашингтоні і зробив майже тригодинну зупинку в Нью-Йорку, щоб забрати 14 співробітників генерального консульства і постійного представництва Росії при ООН з сім'ями.

Другий літак з російськими дипломатами вилетів з вашингтонського аеропорту імені Даллеса в Москву в суботу близько опівночі за Києвом.

Як повідомлялося, 26 березня США прийняли рішення про висилку 60 російських дипломатів та закриття консульства РФ у Сіетлі, в рамках узгоджених зусиль з союзниками.

У свою чергу міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров оголосив про вислання 58 американських дипломатів та двох співробітників генконсульства США в Єкатеринбурзі.

Як відомо, 29 країн висилають російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Росія оголосила про висилку 23 дипломатичних співробітників посольства Великої Британії в Москві після аналогічного кроку Лондона.

У відповідь на висилку російських дипломатів у зв’язку з отруєнням екс-шпигуна Скрипаля Росія оголосила персонами нон грата дипломатів 23 країн світу.

Росія також вимагає від Великобританії в місячний термін скоротити кількість дипломатичних працівників в РФ більш ніж на 50 чоловік.

Європейська правда

Теми: СШАРосіядипломатичні відносини
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