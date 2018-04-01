Колишній представник Організації з безпеки та співробітництва в Європі з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович вступила на посаду комісара Ради Європи з прав людини.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради Європи.

"Сьогодні Дуня Міятович вступає на посаду комісара Ради Європи з прав людини. Громадянка Боснії і Герцеговини, вона була обрана на посаду в січні цього року на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у січні сесія ПАРЄ обрала Міятович з невеликою перевагою– 107 голосів проти 103 у наступного кандидата.

Міятович стала першою жінкою на цій посаді і замінить Нільса Мужнієкса, який працював комісаром останні шість років.

Єврпопейська правда