"Нафтогаз" терміново укладає додаткові угоди, щоб опалювальний сезон тривав

НАК "Нафтогаз України" укладає додаткові угоди на продаж газу з теплокомуненерго та об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, які керують котельнями на газі.

Про це повідомляє прес-служба НАКу, пише Економічна правда.

Процес укладення нових угод не міг стартувати без публікації постанови Кабміну №228, яка пролонгує "Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу..." до 1 червня 2018 року.

Постанова була опублікована вранці 31 березня.

Компанія підготувала проекти додаткових угод, які пролонгують дію договорів постачання природного газу із теплопостачальними підприємствами.

"Без цього ми, на жаль, не мали права розсилати і укладати додаткові угоди. Ми вивели вчора людей і усім контрагентам розіслали додаткові угоди. Сьогодні приймаємо документи і надаємо номінації", - повідомили Економічній правді в "Нафтогазі".

"Для отримання номінацій на першу декаду квітня поточного року теплопостачальним підприємствам необхідно якнайшвидше підписати додаткові угоди зі свого боку та передати їх на адресу компанії", — зазначили в Нафтогазі.

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв закликав керівників облгазів долучитись до процесу з метою недопущення зупинок в газопостачанні споживачів, які отримують газ за механізмом ПСО.

Проте, зазначили в НАК, несвоєчасне укладення додаткових угод не відобразиться на газопостачанні ТКЕ та ОСББ.

"Це, в будь якому разі, не питання відключитися [від газопостачання] опівночі. До того є ще декілька кроків, тим більше, що вчора вже було відомо, що ми розіслали додаткові угоди і надаємо номінації", - повідомили ЕП в "Нафтогазі".

Порядок припинення газопостачання для побутових споживачів прописаний у відповідній постанові НКРЕКП.