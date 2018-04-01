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У Берліні сотні людей вимагають звільнити Пучдемона

Неділя, 1 квітня 2018, 16:56

Сотні прихильників Каталонської незалежності у неділю вийшли на вулиці Берліна, вимагаючи звільнення колишнього глави уряду Карлоса Пучдемона, який перебуває у німецькій в’язниці.

Про це повідомляє La Vanguardia.

Протестувальники пройшли від Бранденбурзьких воріт до будівлі Міністерства юстиції і несли плакати з написами "Свободу Пучдемону та каталонським політв'язням" та "Іспанія - це не демократія".

Після цього вони відправилися до офісу федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн, на території якої затримали Пучдемона і де розглядається справа про його екстрадицію до Іспанії.

До маршу приєдналися депутати сепаратистської партії "Вперед за Каталонію" Аврора Мадаула і Кім Торра та президент Каталонської асоціації муніципалітетів Давід Салдоні, а також депутат німецької партії "Ліві" Андрій Гунько.

"Ліві" - єдині серед політичних сил Німеччини, які відкрито виступили проти екстрадиції Пучдемона.

 

Мадаула висловила упевненість в німецькій юстиції, заявивши, що Німеччина є "прикладом, що судова влада відділена від політичної влади", чого, за її словами, "не відбувається в Іспанії".

Нагадаємо, екс-главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона затримали 25 березня на території Німеччини неподалік кордону з Данією на підставі європейського ордеру на арешт.

В Іспанії Пучдемону висунуті звинувачення в організації повстання і розтраті держкоштів, за першим звинуваченням йому загрожує до 30 років тюремного ув'язнення. 

Німецький суд залишив Пучдемона під вартою до винесення рішення щодо його екстрадиції.

Європейська правда

Теми: Каталонія Німеччинамітинги
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