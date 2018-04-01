У Берліні сотні людей вимагають звільнити Пучдемона

Сотні прихильників Каталонської незалежності у неділю вийшли на вулиці Берліна, вимагаючи звільнення колишнього глави уряду Карлоса Пучдемона, який перебуває у німецькій в’язниці.

Про це повідомляє La Vanguardia.

Протестувальники пройшли від Бранденбурзьких воріт до будівлі Міністерства юстиції і несли плакати з написами "Свободу Пучдемону та каталонським політв'язням" та "Іспанія - це не демократія".

Після цього вони відправилися до офісу федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн, на території якої затримали Пучдемона і де розглядається справа про його екстрадицію до Іспанії.

До маршу приєдналися депутати сепаратистської партії "Вперед за Каталонію" Аврора Мадаула і Кім Торра та президент Каталонської асоціації муніципалітетів Давід Салдоні, а також депутат німецької партії "Ліві" Андрій Гунько.

"Ліві" - єдині серед політичних сил Німеччини, які відкрито виступили проти екстрадиції Пучдемона.

Els exiliats i presos polítics presents avui també a #Berlin #FreePuigdemont pic.twitter.com/tv2B6Q9Cwh — Sílvia Mariné (@romboedre) April 1, 2018