У пасажира столичної підземки вилучили патрони до автоматичної зброї

У пасажира столичного метрополітену правоохоронці виявили та вилучили 22 патрони калібру 5,45 мм.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції Києва 1 квітня.

"Ввечері під час відпрацювання однієї зі станцій метрополітену працівники поліції зупинили чоловіка для перевірки документів. При огляді його сумки виявили та вилучили патрони калібру 5,45 мм. Вилучене направили для проведення балістичної експертизи", - зазначили правоохоронці.

Пасажира затримали. Ним виявився уродженець Дніпропетровської області.

За його словами, він знайшов набої і залишив знахідку собі.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК. Встановлюється мета зберігання патронів. Правопорушнику загрожує до 7 років позбавлення волі.