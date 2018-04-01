Папа Римський у Вербну неділю попросив миру для України

Глава католицької церкви Папа Франциск у цьогорічному Великодньому посланні "Місту та світові" підніс молитву за мир в Україні.

Як повідомляє "Радіо Ватикану", про це Франциск заявив 1 квітня, проголошуючи послання з лоджії базиліки Святого Петра.

"Плодів миру просимо для України, аби зміцнювалися кроки на користь згоди та були полегшені можливості для здійснення гуманітарних ініціатив, яких потребує населення", – зазначив Папа.

Він також побажав, аби Христос приніс "плоди нового життя дітям, які з причини війн і голоду зростають без надії, позбавлені освіти й медичної допомоги, а також для похилих віком".

"Плодів миру" Франциск також попросив "для всього світу, починаючи від Сирії, населення якої виснажене війною, якій не видно кінця", та щоб "світло Христа просвітило сумління політичних та військових керівників, аби без зволікань покласти край війні та пошанувати гуманітарне право".

"Плодів діалогу випрошуємо для Корейського півострова, аби переговори, що саме тривають, сприяли гармонії та примиренню регіону. Нехай же ті, на кому безпосередня відповідальність, діють мудро та розсудливо", - додав глава католицької церкви.