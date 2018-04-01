АТО: бойовики стріляли 14 разів, застосували "заборонені" міномети

У неділю бойовики продовжили зривати домовленості щодо повного припинення вогню на період Великодніх свят та здійснили 14 обстрілів по позиціях українських військових.

Як повідомили у прес-центрі штабу АТО 1 квітня, жертв серед бійців ЗСУ внаслідок обстрілів немає.

На луганському напрямку бойовики вели вогонь із заборонених 120-мм мінометів та двічі - з великокаліберних кулеметів поблизу Луганського.

На донецькому напрямку з 82-мм мінометів окупанти відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ у Пісках, з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів - поблизу Водяного.

В районі Павлополя бойовики застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, вели снайперський вогонь. Зі стрілецької зброї було обстріляно сили АТО біля Авдіївки, Шахти Бутівка та Водяного.