ЦПК: Депутати хочуть узаконити "розпил" держкоштів компаніями-змовниками

У Центрі протидії корупції заявляють, що ухвалення Верховною Радою законопроектів №6723 та №6746 узаконить "розпил" державних коштів на закупівлях між пов’язаними компаніями.

Про це йдеться у повідомленні ЦПК від 1 квітня.

За даними ЦПК, 2 квітня комітет ВР з питань економічної політики на позачерговому засіданні планує розглянути законопроекти №№6723 та 6746.

"У разі якщо хоча б один з цих законопроектів буде ухвалений уже цього сесійного тижня, як передбачають у комітеті, то "чорний список" компаній-змовників буде знищений. Антимонопольний комітет більше не зможе усувати недоброчесні компанії від участі у державних закупівлях", - заявляють у ЦПК.

На думку активістів, у цьому випадку заборонити компанії, яка порушувала конкуренцію внаслідок кулуарних домовленостей між учасниками, зможе лише суд.

"Фактично це затягне цей процес на роки, поки компанія і далі виграватиме державні замовлення", - йдеться у повідомленні Центру.