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Вагнер про суперечки між НАБУ і САП: Це не справляє хороше враження

Неділя, 1 квітня 2018, 23:34
Вагнер про суперечки між НАБУ і САП: Це не справляє хороше враження

У Брюсселі "слідкують за повідомленнями" щодо подій навколо НАБУ та Антикорупційної прокуратури і "це не справляє хорошого враження".

Про це заявив керівник Групи підтримки України в Єврокомісії Пітер Вагнер у коментарі програмі "Завтра", пише "Радіо Свобода".

За словами Вагнера, Брюсселю відомо про суперечки між антикорупційними органами в Україні.

"Ми знаємо про події у Києві. Ми слідкуємо за повідомленнями, хоча це і не наша справа - аналізувати і вирішувати, що саме відбувається....  Безумовно, це не справляє хорошого враження, коли ті, хто мав би боротися з корупцією, більше борються між собою. Або ні - може часом це лише шум у пресі, про який ми не можемо судити, або про який дізнаємося лише за кілька днів", – сказав він. 

Разом з тим,  говорячи про реформи в Україні та враження Брюсселя від них, Вагнер зазначив: "Загальне враження - те, що сталося протягом останніх 3 років - це більше, ніж сталося за попередні 20". 

"Попри те, що стільки вже зроблено, набагато більше роботи ще попереду. І третій момент - і він дійсно важливий - де ми зараз і як все буде рухатися далі? Немає відчуття, що бодай якісь зміни є незворотніми", - зазначив Вагнер. 

На питання, у якому з напрямків реформ в Україні він бачить справжні успіхи, Вагнер зауважив: "Список дуже довгий".  

"Реформи тривають... Україна вирішила йти цим шляхом і ми готові стояти поруч. Так, є багато питань, наприклад, щодо боротьби з корупцією, але у цілому - ми поруч з Україною", - підсумував він. 

Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко попросив Квалифікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути зняття з посади керівника САП Назара Холодницького.

У кабінеті Холодницького було встановлено "прослушку", яку нібито прикріпили до стінки акваріума. З’ясувалося, що справу стосовно Холодницького веде ГПУ із застосуванням обладнання НАБУ.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник назвав спотвореною інформацію про негласне прослуховування в кабінеті Холодницького. Водночас згодом Ситник визнав співпрацю його відомства і ГПУ у справі проти керівника САП.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалі УП: Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького

Теми: НАБУАнтикорупційна прокуратураЄврокомісія
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