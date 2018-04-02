Чиновники: Спосіб отруєння Скрипаля вказує на підготовку вбивства на високому рівні

Британські чиновники, які розслідують отруєння колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля, вважають, що вбивця наніс отруту на дверну ручку його домівки. Ця операція є настільки ризикованою, що навряд чи вона була б здійснена без схвалення Кремля.

Про це, посилаючись на чиновників, яким відомі ранні результати розслідування, пише The New York Times.

Теорія, згідно з якою нервово-паралітичну речовину було нанесено на двері, передбачає, що вбивця підходив до дому Скрипаля на тихій вулиці в Солсбері 4 березня, в той день, коли він і його дочка Юлія були отруєні.

Оскільки нервово-паралітична речовина настільки потужна, чиновники вважають, що завдання міг виконати тільки навчений фахівець, знайомий з хімічною зброєю.

Річард Гатрі, незалежний експерт з хімічної зброї, розповів, що речовина мала бути розроблена так, щоб вона залишалася на ручці дверей, а потім надійно потрапила на руку жертви.

"Це має величезне значення, якщо це була дверна ручка, тому що це означає, що хтось повинен був бути в Великій Британії з матеріалом", - сказав Гатрі.

"Все, що ви створюєте, що мало б триматися на ручці дверей, треба було зробити таким, щоб воно було видалене з ручки після того, як до неї торкнуться, але і не занадто швидко зникло. Це складна хімія", - зазначив він.

Британські та американські чиновники скептично ставляться до того, що незалежні суб'єкти могли провести таку ризиковану операцію або отримати речовину без схвалення на найвищому рівні російського уряду.

Видання відзначає, що майже точно таке ж формулювання американські спецслужби використовували в жовтні 2016 року, коли вони вперше приписали злам електронної пошти Національного комітету Демократичної партії США групі російських хакерів.

Через 4 тижні після замаху, британські та американські чиновники задаються лише питанням про те, чи знав президент РФ Володимир Путін про це, або особисто віддав наказ.

За їхніми словами, немає доказів його безпосередньої участі, але він сам як колишній офіцер КДБ вміє приховувати свої зв'язки.

Британські та американські офіційні особи кажуть, що вони вражені символізмом нападу на Скрипаля, а також його ефективності.

Вони пояснюють, що було багато способів убити колишнього шпигуна: його можна було пристрелити або підлаштувати аварію. Але вбивці знали, що нервово-паралітичну речовину буде ідентифіковано, і знали, що це буде пов'язано з Росією. Це мало на увазі відсилання охолоджуючого сигналу іншим, хто подумав би про те, щоб співпрацювати із Заходом чи інформувати його.

Проведенням операції в історичному британському місті недалеко від Лондона вони показують, що немає місця недоступного для російських вбивць, вважають чиновники.

Нагадаємо, у британському уряді заявили, що Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новічок", яку в минулому розробляла Росія.

Глава МЗС Британії Борис Джонсон повідомив про наявність доказів, які свідчать про розробку та накопичення "Новічка" Росією.

19 березня до Британії прибули експерти ОЗХЗ, щоб провести незалежний аналіз речовини, якою отруїли Скрипаля та його доньку.