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Кім Чен Ин відвідав концерт південнокорейської поп-музики

Понеділок, 2 квітня 2018, 07:32

Лідер КНДР Кім Чен Ин і його дружина відвідали концерт південнокорейських поп-зірок в Пхеньяні.

Про це повідомило міністерство культури Південної Кореї, пише BBC.

Це перший подібний візит музикантів з Південної Кореї за більш ніж 10 років, він проходить напередодні саміту між представниками розділеного півострова.

 

В Пхеньян з двома концертами приїхали понад 11 південнокорейських музичних колективів.

Раніше Північна Корея відправляла своїх артистів на лютневі Олімпійські ігри в Пхенчхан.

За даними південнокорейських ЗМІ, перший концерт пройшов у неділю ввечері в залі Grand Theatre на сході Пхеньяна, наступний повинен відбутися у вівторок. У програмі - поп, рок та інші жанри.

На концерті також були присутні сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон і голова президії верховного народного зібрання КНДР Кім Йон Нам.

Як відомо, Кім Чен Ин погодився провести переговори з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном і президентом США Дональдом Трампом.

Він зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном в Пекіні минулого тижня в ході своєї першої поїздки за кордон. Третій міжкорейський саміт - зустрічі також проводились в 2000 і 2007 роках - має відбутися 27 квітня.

Дата зустрічі лідерів США та Північної Кореї поки не визначена.

Теми: Північна КореяПівденна Корея
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