Кім Чен Ин відвідав концерт південнокорейської поп-музики

1340 переглядів
Понеділок, 2 квітня 2018, 07:32

Лідер КНДР Кім Чен Ин і його дружина відвідали концерт південнокорейських поп-зірок в Пхеньяні.

Про це повідомило міністерство культури Південної Кореї, пише BBC.

Це перший подібний візит музикантів з Південної Кореї за більш ніж 10 років, він проходить напередодні саміту між представниками розділеного півострова.

 

В Пхеньян з двома концертами приїхали понад 11 південнокорейських музичних колективів.

Раніше Північна Корея відправляла своїх артистів на лютневі Олімпійські ігри в Пхенчхан.

За даними південнокорейських ЗМІ, перший концерт пройшов у неділю ввечері в залі Grand Theatre на сході Пхеньяна, наступний повинен відбутися у вівторок. У програмі - поп, рок та інші жанри.

На концерті також були присутні сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон і голова президії верховного народного зібрання КНДР Кім Йон Нам.

Як відомо, Кім Чен Ин погодився провести переговори з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном і президентом США Дональдом Трампом.

Він зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном в Пекіні минулого тижня в ході своєї першої поїздки за кордон. Третій міжкорейський саміт - зустрічі також проводились в 2000 і 2007 роках - має відбутися 27 квітня.

Дата зустрічі лідерів США та Північної Кореї поки не визначена.

Теми: Північна Корея Південна Корея
powered by lun.ua
По темі
ООН затвердила нові санкції проти КНДР 31 березня 2018, 01:11
Трамп та Кім Чен Ин можуть зустрітися наприкінці травня 17 березня 2018, 09:56
Президент Південної Кореї відповів на запрошення відвідати КНДР 13 лютого 2018, 04:27
Усі новини
Головні новини
У Києві вибухнув автомобіль
Сутички у Маріуполі: постраждали 9 поліцейських, про затриманих не повідомляється
На матчі у Маріуполі кинули вибуховий пакет, між ультрас і поліцією - сутичка
"Динамо" за присутності Порошенка переграло "Маріуполь"
Усі новини
сім'я

5 простих способів відучити дитину вас перебивати

Відео

Як подолати залежність від смартфона за допомогою смартфона

Любов

5 мов кохання від доктора філософії