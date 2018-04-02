Кличко задекларував 5 мільйонів доходу і зміг позичити майже 9 мільйонів євро

Мер Києва Віталій Кличко задекларував 5 мільйонів 140 тисяч 932 гривні доходу за 2017 рік, 9 велосипедів та мотоцикл.

Про це йдеться у його електронній декларації.

Мер найбільше заробив на роялті 4 мільйони 942 тисячі 422 гривні. Його зарплата за 2017 рік становила 186 тисяч 668 гривень, ще 212 гривень мер отримав як відсотки від вкладу в "Укрсиббанку".



Також Кличко отримав подарунок у негрошовій формі вартістю 11 тисяч 630 гривень від Національного олімпійського комітету України.



У 2017 році мер Києва позичив третім особам 8 мільйонів 398 тисяч 700 євро та 697 тисяч 680 доларів.

У банках Кличко тримає 1014 євро, 1289 доларів та 130 тисяч 448 гривень, у готівці – 18 тисяч 100 доларів та 29 тисяч 500 євро.

Кличко володіє квартирою у Києві на 251,8 кв.м., а його дружина Наталія Єгорова – будинком у 785,5 кв. м ділянкою у 25 соток у Лютіжі Київської області.



Кличко задекларував причіп-платформу Ironhorse, мотоцикл (мопед) Fine Custom і дев'ять велосипедів, його дружина – автомобілі Тoyota Sequoia (2014 року), Land Rover Discovery 3.0 (2013 року).

Також у декларації у власності мера вказані мармуровий камінний годинник ІІ половина ХІХ ст., 7 наручних годинників, рояль білий Yamaha DC1A, у власності Єгорової – 4 ювелірні вироби і 3 наручні годинники.

Кличко є кінцевим бенефіціаром БО "Благодійний фонд "Майбутній Київ" та БО "Благодійний фонд "Фонд Кличко", спільно з братом володіє торговою маркою чи комерційним найменуванням "КличкО".

Кличко витратив на страхування 244 тисячі 971 гривень, його дружина – 299 тисяч 119 гривень.

Як відомо, за 2016 рік Кличко задекларував 1 мільйон 813 тисяч 585 гривень, за 2015-й - 2 мільйони 625 тисяч 321 гривню.