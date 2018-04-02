На Сумщині повінь, поліція на човнах рятує людей

Весняною повінню підтоплено частину міста Охтирка Сумської області. Поліції доводиться на човнах перевозити людей у безпечне місце.

Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

"Правоохоронці на плавзасобах забезпечують патрулювання, доправляють людей у безпечне місце та підтримують на вулицях міста громадський порядок", - розповідають правоохоронці.

За їхніми даними, перші повідомлення про повінь стали надходити до чергової частини охтирської поліції після 1:00 ночі понеділка.

За словами мешканців, вода піднялась майже на метр, підтоплені будинки та господарські приміщення.

"Головним нашим завданням було не допустити в таких складних умовах смерті чи травматизму людей, забезпечити безпечний рух на автодорогах та громадський порядок, при цьому виключивши будь-яку можливість мародерства чи крадіжок", - коментує ситуацію начальник Охтирського відділення поліції Руслан Кладько.

Працівники поліції разом з рятувальниками на човнах патрулюють вулиці, збирають з підтоплених осель людей, хто не зміг самостійно залишити район лиха.

Потерпілих приймає міська лікарня, також їх доправляють до місцевого готелю та будівлі міськвиконкому.

На місці події, крім поліції, працюють бригади ДСНС, "швидкої допомоги" та міськвиконкому. Рятувальні роботи тривають.

За інформацією управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Сумської області, відбулося підтоплення приватних домоволодінь на 11 вулицях міста. Максимальний рівень води становив до 80 см, станом на 7:00 він вже зменшився на 10 см.

З 25 підтоплених будинків евакуйовано 43 людини, з яких 6 - тимчасово розташовані в готелі "Нафтовик", 1 особа госпіталізована до Охтирської центральної райлікарні, решта знаходяться у близьких.

Крім того, як повідомляють Sumy.Today, від повені страждають і Суми. Там тролейбуси, що курсують за маршрутами №1 та №2 у напрямку "Хімпрому", не доїжджають до кінцевих зупинок.

Також через підтоплення не можуть проїхати тролейбуси і в напрямку вул. Харківська - вул. Прикордонна.