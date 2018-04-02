Закон про нацбезпеку розглянуть у Чистий четвер

Президентський законопроект про національну безпеку №8068 планують розглянути 5 квітня.

Про це на погоджувальній раді 2 квітня повідомив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

"Думаю, це буде правильним, що ми в Чистий четвер будемо розглядати питання безпеки нашої держави. На моє переконання, – це є ключове питання, питання номер 1 порядку денного України", - сказав Парубій.

Він додав, що також у четвер розглянуть два законопроекти по реформі парламенту – один щодо кількості комітетів, а другий щодо розподілу комітетів.

"Ми маємо змогу вийти на позитивні рішення і прийняти у 1 читанні ці закони", - сказав Парубій.

Згодом голова БПП Артур Герасимов зазначив, що ініційований президентом законопроект про національну безпеку комітет з питань національної безпеки та оборони підтримав ще 14 березня.

"Його ухвалення дасть можливість для подальшої модернізації української армії для протистояння зовнішнім загрозам, запровадить надійний парламентський і громадський контроль у сфері безпеки та оборони, стане важливим кроком на шляху до членства у Північноатлантичному альянсі", – додав він.

А перший заступник голови ВР Ірина Геращенко закликала ухвалити у четвер у другому читанні закон про дипломатичну службу.

"Ви знаєте, в яких екстремальних умовах сьогодні працюють дуже часто дипломатичні служби України, зокрема, і консульські служби, і ті дипломати, які залишаються у тому числі і в Російській Федерації, і де несуть вони потрійну службу по захисту громадян України, по допомозі консульській політв’язням Кремля. Тому дуже прошу від імені українських дипломатів, щоб ми в четвер прийняли у другому читанні закон про дипломатичну службу", - сказала Геращенко.

Як відомо, 28 лютого президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про національну безпеку.

Проект передбачає скасування трьох законів, об’єднуючи їх. Це закони "Про основи національної безпеки України", "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави" та "Про організацію оборонного планування".

Крім того, у поданому проекті викладено систему забезпечення нацбезпеки та повноваження кожного з її суб’єктів, зокрема, президента, міністерств оборони та внутрішніх справ, збройних сил, генштабу, СБУ, держприкордон служби тощо.

15 березня комітет ВР з питань національної безпеки та оборони вирішив не передавати на розгляд парламенту 15 березня президентський законопроект про нацбезпеку та ініціював створення робочої групи для його доопрацювання.

Перед цим представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що наразі є політична воля парламенту для того, щоб проголосувати у першому читанні за законопроект про національну безпеку №8068.

19 березня секретар комітету з нацбезпеки та керівник робочої групи Іван Вінник заявив, що в проект Порошенка про нацбезпеку внесли суттєві зміни.