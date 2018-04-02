БПП хоче саджати за порушення кордону і збільшити число газет на сході

Президентська фракція пропонує повернути кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону, а також посилити боротьбу з пропагандою на сході.

Про це заявив керівник фракції БПП Артур Герасимов на погоджувальній раді парламенту 2 квітня.

"Просимо включити до розкладу на четвер для розгляду в першому читанні проект закону щодо відновлення кримінальної відповідальності за незаконний перетин державного кордону №7017", – зазначив, зокрема, він.

За словами Герасимова, "в умовах російської агресії захист державного кордону України набуває особливого значення, оскільки це невід’ємна частина національної безпеки".

Свого часу кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону скасували. Адміністративна відповідальність, наприклад, для лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі вилилася в штраф. 27 лютого ВР підвищила штрафи за подібні порушення.

"Просимо включити для розгляду цього пленарного тижня законопроект №8114, що посилює протидію ворожій пропаганді у східних областях України", – додав представник БПП.

"Йдеться про підвищення доступності вітчизняних друкованих ЗМІ для населення підконтрольних Україні Луганської та Донецької областей. Таким чином, жителі районів, де найбільше задіяна пропагандистська машина ворога, отримають додаткове джерело реальної та об’єктивної інформації", – уточнив Герасимов.

Також він нагадав, що чекає на розгляд ініціатива про створення Національного бюро фінансової безпеки (№8157).

Герасимов закликав розглянути й законопроект про захист авторських прав (№7466). Але голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що ще немає рішення комітету з цього приводу