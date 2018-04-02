Парубій розповів, як діятимуть у разі колізії з кандидатами у ЦВК

Якщо всі 14 кандидатів у члени Центральної виборчої комісії успішно пройдуть спеціальну перевірку, то Верховній раді доведеться якимось чином обрати 13 із них.

На цьому наголосив голова Верховної Ради Андрій Парубій на брифінгу після погоджувальної ради парламенту.

"12 із 14 кандидатів до ЦВК пройшли спецперевірку, і пройшли – це означає, що отримали позитивний висновок усіх органів, які проводили перевірку", – сказав він.

"По двох із кандидатів частину документів повернено на уточнення. Я не буду називати за прізвищами, але їм запропоновано уточнити певні дані – у своїх документах і своїх деклараціях", – уточнив Парубій раніше озвучену інформацію.

На його думку, "це питання кількох днів".

"Після завершення спецперевірки має бути рішення комітету. І я переконаний, що, коли буде рішення комітету, у Верховній раді є достатньо політичної волі, щоб оновити склад ЦВК", – заявив Парубій.

"Єдина проблема – з 14 кандидатів, якщо вони всі пройдуть спецперевірку, доведеться обирати 13. Цей момент буде непростим для Верховної Ради", – додав спікер.

"Тут можливі два механізми: або попереднє узгодження між головами фракцій, щоб визначити тих 13, або звичний спосіб – рейтингове голосування. Коли буде відомий результат спецперевірки, я проведу відповідні консультації з головами фракцій", – повідомив Парубій.

Раніше перший віце-спікер Ірина Геращенко запропонувала, щоб Парубій попросив прискорити спецперевірку щодо двох кандидатів у члени ЦВК, щодо яких вона ще не завершена, – тоді ще цього тижня можна було б призначити новий склад Центрвиборчкому.

Як відомо, ще 1 червня 2014 року завершився термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК, а 3 лютого 2017 року – і 13-го члена комісії.

5 лютого 2018 року президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради подання на кандидатів у нові члени Центрвиборкому.

Це 14 осіб: Алла Басалаєва ("Відродження"), Наталія Бернацька (Народний фронт); Михайло Вербенський (БПП), Андрій Євстігнєєв ("Батьківщина"), Ірина Єфремова ("Народний фронт"), Ольга Желтова (БПП), Олег Конопольський (БПП), Світлана Кустова (БПП), Ольга Лотюк (БПП), Віталій Плукар (БПП), Євген Радченко ("Самопоміч"), Тетяна Сліпачук ("Воля народу"), Леонтій Шипілов (НФ), Тетяна Юзькова ("Радикальна партія Ляшка").

Президент врахував кандидата від партії "Батьківщина", а питання щодо кандидатури від фракції "Опозиційний блок" вирішили узгоджувати окремо.

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